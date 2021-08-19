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Путин рассказал Макрону о ходе  реализации трехсторонних заявлений по Нагорному Карабаху

Путин рассказал Макрону о ходе  реализации трехсторонних заявлений по Нагорному Карабаху

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, в ходе которого, среди прочего, обсуждалось урегулирование нагорно-карабахского конфликта. 

Как сообщает Арменпресс, сообщение  об этом распространила пресс-служба Кремля.

По просьбе Эммануэля Макрона Владимир Путин информировал о ходе реализации трёхсторонних заявлений по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Констатировано, что обстановка в регионе в целом стабильна, предпринимаются шаги по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе и обеспечению гуманитарных нужд населения.  

Выражен обоюдный настрой на дальнейшую совместную работу по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, и  прежде всего – в Минской группе ОБСЕ.


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