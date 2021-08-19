Путин рассказал Макрону о ходе  реализации трехсторонних заявлений по Нагорному Карабаху

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, в ходе которого, среди прочего, обсуждалось урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Арменпресс, сообщение об этом распространила пресс-служба Кремля.

По просьбе Эммануэля Макрона Владимир Путин информировал о ходе реализации трёхсторонних заявлений по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Констатировано, что обстановка в регионе в целом стабильна, предпринимаются шаги по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе и обеспечению гуманитарных нужд населения.

Выражен обоюдный настрой на дальнейшую совместную работу по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, и прежде всего – в Минской группе ОБСЕ.