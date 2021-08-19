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Правительство внедрит программу по стимулированию  рождаемости и многодетности с 1 января

Правительство внедрит программу по стимулированию  рождаемости и многодетности с 1 января

Правительство Республики Армения планирует с 1 января 2022 года внедрить   программу по стимулированию рождаемости и многодетности. 

Как  передает Арменпресс, так написал заместитель министра труда и социальных дел Давид Хачатрян на своей странице в Facebook.

«Основным условием, чтобы стать бенефициаром программы, станет рождение третьего и следующего ребенка  после 1 января 2022 года. После рождения третьего  и каждого следующего ребенка государство будет выделять по 50 тысяч драмов в месяц до достижения ребенком 6-летнего возраста. В частности, если после 2022 года в семье, где есть как  минимум двое детей, родится более одного ребенка, семья-бенефициар будет получать по 50 000 драмов в месяц - за каждого новорожденного», - написал Хачатрян.

Заместитель министра труда и социальных дел заявил, что правительственные программы поощрения рождаемости положительно влияют на рождаемость.

«Неуклонно снижающийся с 2014 года уровень рождаемости впервые показал рост в 2020 г.,  а абсолютный показатель рождений в первой половине 2021 года вырос на 1413, или около 9 процентов, по сравнению с тем же периодом прошлого года. 

Сохранение темпов роста недавнего времени  может действительно оказать ощутимое влияние на демографическую картину Армении», - написал Хачатрян.

   

 

 

 


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