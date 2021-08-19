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По  подозрению  в  убийстве  трех  военнослужащих  задержан  их  сослуживец

По  подозрению  в  убийстве  трех  военнослужащих  задержан  их  сослуживец

По подозрению в убийстве 3 военнослужащих N-ской в/части  Министерства обороны РА задержан военнослужащий той же воинской части А.Х. – их сослуживец. 

Об этом  Арменпресс сообщили в отделе по связям с общественностью и информации Следственного комитета РА.

«19 августа 2021 г. около 01:30 часов  на боевой позиции военной части N   Министерства обороны РА были обнаружены тела срочных военнослужащих этой же воинской части, рядовых Гора Артаковича Саакяна, Левона Рафаэловича Арутюняна и  Мурада Ашотовича Мурадяна - с огнестрельными ранениями", - говорится в заявлении.

Согласно источнику, в следственном отделении второго гарнизона Главного военного  управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное  дело по факту преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст.104 Уголовного кодекса РА.

По данным Следственного комитета РА, около 17:40 часов  того же дня по подозрению в совершении указанного преступления и умышленном убийстве вышеупомянутых военнослужащих, был задержан их сослуживец  А.Х., военнослужащий-срочник той же войсковой части. 

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

   

 

 

 

 

 

 


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