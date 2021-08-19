По  подозрению  в  убийстве  трех  военнослужащих  задержан  их  сослуживец

По подозрению в убийстве 3 военнослужащих N-ской в/части Министерства обороны РА задержан военнослужащий той же воинской части А.Х. – их сослуживец.

Об этом Арменпресс сообщили в отделе по связям с общественностью и информации Следственного комитета РА.

«19 августа 2021 г. около 01:30 часов на боевой позиции военной части N Министерства обороны РА были обнаружены тела срочных военнослужащих этой же воинской части, рядовых Гора Артаковича Саакяна, Левона Рафаэловича Арутюняна и Мурада Ашотовича Мурадяна - с огнестрельными ранениями", - говорится в заявлении.

Согласно источнику, в следственном отделении второго гарнизона Главного военного управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст.104 Уголовного кодекса РА.

По данным Следственного комитета РА, около 17:40 часов того же дня по подозрению в совершении указанного преступления и умышленном убийстве вышеупомянутых военнослужащих, был задержан их сослуживец А.Х., военнослужащий-срочник той же войсковой части.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.