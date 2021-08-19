Губернатор  Ширака  обсудил  с участниками  Олимпиады  в Токио   проблемы  спортивных  школ

19 августа губернатор Ширакской области Ованес Арутюнян принял Артура Алексаняна, Карапета Чаляна, Ованеса Бачкова — спортсменов из Ширака, участвовавших в Олимпийских играх в Токио, а также их тренеров. На встрече обсуждались существующие сегодня проблемы в спортивных школах региона и поиск путей их разрешения.

Как передает Арменпресс, приветствуя спортсменов, Ованес Арутюнян поздравил и поблагодарил ребят за успехи на Олимпийских играх.

«Хочу высказать слова признательности вам за то, что вы высоко держали честь нашей страны, нашего региона на Олимпийских играх. Несмотря на трудности, которые выпали на долю нашей страны в прошлом году, своим упорным трудом вы смогли сохранить репутацию нашей команды на высоком уровне, вы принесли Шираку 2 из 4 медалей сборной команды. Думаю, нам всем предстоит еще многое сделать вместе, только в результате совместной работы мы сможем добиться лучших результатов в следующих играх», - сказал губернатор.

Спортсмены и тренеры, в свою очередь, поблагодарили губернатора за прием, отметив, что такое внимание и заботливое отношение очень важно для всех спортсменов. Помимо соревнований, ожиданий, результатов и впечатлений, полученных от Олимпийских игр, собравшиеся говорили и о необъективном отношении судей к нашей команде на Играх.

Арменуи Мхоян