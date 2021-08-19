В результате поисков в Джракане обнаружены останки еще 3-х армянских военнослужащих
19:23, 19 Август, 2021
В результате поисков, проведенных в Джраканском (Джебраильском) районе, 19 августа были обнаружены и эвакуированы в Степанакерт еще 3 тела.
Об этом Арменпресс сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.
«Их личности будут идентифицированы после судебно-медицинской экспертизы в Армении.
Таким образом, в результате поисков, начатых сразу же после прекращения огня в 2020г., с оккупированных территорий Арцаха было эвакуировано 1645 останков», - говорится в сообщении.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен