В  результате  поисков  в Джракане  обнаружены  останки еще  3-х  армянских военнослужащих

В результате поисков, проведенных в Джраканском (Джебраильском) районе, 19 августа были обнаружены и эвакуированы в Степанакерт еще 3 тела.

Об этом Арменпресс сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

«Их личности будут идентифицированы после судебно-медицинской экспертизы в Армении.

Таким образом, в результате поисков, начатых сразу же после прекращения огня в 2020г., с оккупированных территорий Арцаха было эвакуировано 1645 останков», - говорится в сообщении.