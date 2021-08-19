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В  результате  поисков  в Джракане  обнаружены  останки еще  3-х  армянских военнослужащих

В  результате  поисков  в Джракане  обнаружены  останки еще  3-х  армянских военнослужащих

В результате поисков, проведенных в Джраканском (Джебраильском) районе, 19 августа были обнаружены и эвакуированы в Степанакерт  еще 3 тела. 

Об этом  Арменпресс сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

«Их личности будут идентифицированы после судебно-медицинской экспертизы в Армении. 

Таким образом, в результате поисков, начатых сразу же после прекращения огня в 2020г., с оккупированных территорий Арцаха было эвакуировано 1645 останков», - говорится в сообщении.


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