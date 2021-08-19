Инспекционные органы возобновили мониторинг соблюдения противоэпидемических правил

Сотрудники Инспекционного органа по градостроительной, технической и пожарной безопасности и Инспекционного органа здравоохранения и труда Республики Армения и Полиции, в контексте соблюдения правил борьбы с эпидемией COVID-19, ранним утром 19 августа возобновили совместный мониторинг общественного транспорта в округах Еревана Кентрон и Давиташен.

Как передает Арменпресс, в пресс-службе ИОГТПБ и ИОЗТ РА сообщили, что специалисты инспекционных органов и соответствующие силы Патрульной полиции проверили на остановках около 200 транспортных средств.

Выявлен ряд случаев нарушения закона. В результате контроля в некоторых случаях давались обязательные инструкции, а в некоторых случаях - письменные предупреждения. В случае нескольких нарушений были составлены административные протоколы.

«Контроль над деятельностью общественного транспорта Еревана со стороны проверяющих органов будет постоянным.

Еще раз напоминаем, что необходимо неукоснительно соблюдать установленные противоэпидемические правила, в помещении обязательно носить маску, - сообщает ИОГТПБ РА.