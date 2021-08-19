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Инспекционные органы возобновили мониторинг соблюдения противоэпидемических правил

Инспекционные органы возобновили мониторинг соблюдения противоэпидемических правил

Сотрудники Инспекционного органа  по градостроительной, технической и пожарной безопасности и   Инспекционного органа здравоохранения и труда  Республики Армения  и  Полиции, в  контексте соблюдения правил борьбы с эпидемией COVID-19,  ранним утром 19 августа возобновили совместный мониторинг  общественного транспорта в округах Еревана  Кентрон и Давиташен.  

Как  передает Арменпресс,  в  пресс-службе  ИОГТПБ  и  ИОЗТ  РА сообщили, что  специалисты инспекционных органов и соответствующие  силы  Патрульной полиции  проверили на остановках около 200 транспортных средств.  

Выявлен ряд случаев нарушения закона. В результате контроля в некоторых случаях давались обязательные   инструкции, а в некоторых случаях - письменные предупреждения. В случае нескольких нарушений были составлены административные протоколы.

«Контроль над деятельностью общественного транспорта Еревана со стороны проверяющих органов будет постоянным. 

Еще раз напоминаем, что необходимо неукоснительно соблюдать установленные противоэпидемические правила, в помещении обязательно носить маску, - сообщает ИОГТПБ РА.

 

 

 


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