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Сборная  Армении  обыграла  команду  Боснии  и  Герцеговины:  футзал  среди женщин

Сборная  Армении  обыграла  команду  Боснии  и  Герцеговины:  футзал  среди женщин

В молдавском селе Чореску прошел матч Босния и Герцеговина-Армения третьего тура  группы B предварительного этапа   чемпионата Европы  УЕФА по футзалу среди женщин. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА. 

Сборная Армении выиграла со счетом  4 2. Нора Егиян совершила хет-трик, а Ольга Осипян забила еще один гол. Таким образом, наша команда одержала в  этом турнире две победы, потерпела одно поражение, забила 12, пропустила 8 мячей.

Таким образом, вне зависимости от матча Нидерланды-Молдова, который состоится сегодня вечером, сборная Армении заняла второе место в группе, уступив только команде Нидерландов. 

Только команды, занявшие первые места в группах, продолжают борьбу.


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