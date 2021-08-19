Сборная  Армении  обыграла  команду  Боснии  и  Герцеговины:  футзал  среди женщин

В молдавском селе Чореску прошел матч Босния и Герцеговина-Армения третьего тура группы B предварительного этапа чемпионата Европы УЕФА по футзалу среди женщин.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.

Сборная Армении выиграла со счетом 4 2. Нора Егиян совершила хет-трик, а Ольга Осипян забила еще один гол. Таким образом, наша команда одержала в этом турнире две победы, потерпела одно поражение, забила 12, пропустила 8 мячей.

Таким образом, вне зависимости от матча Нидерланды-Молдова, который состоится сегодня вечером, сборная Армении заняла второе место в группе, уступив только команде Нидерландов.

Только команды, занявшие первые места в группах, продолжают борьбу.