Поставка Россией оружия Армении – это ее суверенное право. Как передает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, отвечая на заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Мы много читаем и слышим об этом, но сейчас я хочу обратить ваше внимание на то, что у нас сложились соответствующие отношения и с Арменией, и с Азербайджаном. В данном случае российская сторона учитывает необходимость поддержания баланса сил в регионе», - сказала Захарова.

Мария Захарова добавила, что Россия призывает Армению и Азербайджан как можно скорее ликвидировать существующие разделительные линии в гуманитарной сфере, обменять военнопленных по формуле «всех на всех» и карты минных полей – во всем объеме.

В интервью CNN Turk президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал еще одно возмутительное заявление, обвинив Россию в поставках оружия Армении — ее стратегическому союзнику.