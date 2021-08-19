Вице-спикер  НС  РА  и  посол  Китая  в Армении  отметили  важность безопасности  и  стабильности региона

19 августа заместитель председателя Национального Собрания Республики Армения Ишхан Сагателян встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Армении Фань Юном.

Как передает Арменпресс, Управление по связям с общественностью Национального Собрания РА сообщает, что, приветствуя посла в Национальном Собрании РА, Ишхан Сагателян отметил, что Армения считает Китай дружественной страной.

«За последние 30 лет Армения и Китай подписали более 40 соглашений, более десятка меморандумов, которые являются хорошей возможностью для сотрудничества между двумя странами».

Поздравив Сагателяна с избранием на пост вице-спикера парламента, посол Фань Юн отметил, что между Арменией и Китаем - 30 лет дипломатических отношений, и выразил уверенность, что эти связи будут продолжаться еще долгое время.

«История сотрудничества наших двух стран насчитывает более 1000 лет, о чем свидетельствуют археологические раскопки», - сказал посол.

В ходе встречи был затронут вопрос безопасности и стабильности в регионе.

«Самая большая проблема в нашей стране - это вопрос безопасности, противник вторгся на суверенную территорию Республики Армения в двух направлениях. Нас удивляет пассивное отношение международного сообщества к действиям Азербайджана», - подчеркнул вице-спикер НС.

Посол отметил, что позиция Китая в этом вопросе такая же: проблемы необходимо решать мирным путем, путем переговоров и диалогов.

«Мы поддерживаем сохранение территориальной целостности. Без региональной стабильности безопасность и мир в этом регионе будут поставлены под угрозу».

По словам вице-спикера парламента РА, Армения ценит уравновешенную позицию Китая по этому вопросу.

«Мир и стабильность в регионе не должны происходить за счет территориальной целостности Армении. Конечно, мы за стабильность, мир и урегулирование путем переговоров. К сожалению, другая сторона имеет иное мнение».

Собеседники также затронули вопросы, касающиеся повестки двусторонних отношений и их дальнейшего расширения.