В  Ераблуре  планируется  установить  мемориал  памяти   воинов,  погибших  в 44- дневной  войне

В феврале-марте специалисты составили проект-предложение на застройку могил в военном пантеоне «Ераблур», а также памятник-обелиск воинам, погибшим в 44-дневной войне 2020 года.

Как передает Арменпресс, Управление информации и связей с общественностью Министерства обороны РА сообщает, что руководство Министерства обороны приняло решение провести работы в 2 этапа:

выполнение работ по строительству могил мемориального комплекса,

благоустройство инженерных систем и вспомогательных сооружений.

В установленном порядке заключены договора с 4 строительными организациями — отдельные участки для каждой компании, с заранее согласованными проектными решениями. В настоящее время ведется строительство могил, в том числе установка памятников в соответствии с утвержденными планами, строительство базальтового пол и т. д. Хотя памятники были спроектированы после обсуждения с родственниками, согласованы с архитекторами, тем не менее некоторые родственники выразили свое несогласие.

В качестве решения проблемы по поручению министра обороны на месте установлены журналы, куда родственники погибших могут подавать свои предложения, которые будут изучены, обобщены и в течение короткого времени будет принято окончательное решение.

Параллельно архитектор и проектная компания разрабатывают проектно-сметную документацию мемориала, а также инфраструктуру военного пантеона Ераблур, которая будет включать благоустройство территории, асфальтирование, установку бордюров, канализацию, освещение и водоотвод. Также планируется построить КПП, общественный санузел и общее ограждение территории.

Завершение подготовительных работ в соответствии с установленным архитектурно-планировочным проектированием предусмотрено в конце 2021 г., а начало строительства - в 2022 году. в первом или втором квартале, в зависимости от погодных условий.