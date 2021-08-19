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В  Ераблуре  планируется  установить  мемориал  памяти   воинов,  погибших  в 44- дневной  войне

В  Ераблуре  планируется  установить  мемориал  памяти   воинов,  погибших  в 44- дневной  войне

В феврале-марте специалисты составили проект-предложение на застройку могил    в военном пантеоне «Ераблур», а также памятник-обелиск воинам, погибшим в 44-дневной войне   2020 года.   

Как  передает Арменпресс, Управление информации и связей с общественностью Министерства обороны РА сообщает, что руководство Министерства обороны приняло решение провести работы в 2 этапа: 

выполнение работ по строительству могил мемориального комплекса,

благоустройство инженерных систем и вспомогательных сооружений.

В установленном порядке заключены договора с 4 строительными организациями —    отдельные участки для каждой компании, с заранее согласованными проектными решениями. В настоящее время ведется строительство могил, в том числе установка памятников в соответствии с утвержденными планами, строительство базальтового пол и т. д. Хотя памятники были спроектированы после обсуждения с  родственниками, согласованы с архитекторами, тем не  менее  некоторые родственники выразили свое несогласие.

В качестве решения проблемы по поручению министра обороны на месте установлены журналы, куда родственники погибших могут подавать свои предложения, которые будут изучены, обобщены и в течение короткого времени будет принято окончательное решение.

Параллельно архитектор и проектная компания  разрабатывают проектно-сметную документацию мемориала, а также инфраструктуру военного пантеона Ераблур, которая будет включать благоустройство территории, асфальтирование, установку бордюров, канализацию, освещение и водоотвод. Также планируется построить КПП, общественный санузел и общее ограждение территории.

 Завершение подготовительных работ в соответствии с установленным архитектурно-планировочным проектированием предусмотрено в   конце 2021 г., а начало строительства - в 2022 году. в первом или втором квартале, в зависимости от погодных условий.


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