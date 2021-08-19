Азиатские индексы - 19-08-21
ТОКИО, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 августа на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.10% и составил 27281.17 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.39% и составил 1897.19 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.57% и составил 3465.55 пункта, а HANG SENG снизился на 2.13% и составил 25316.33 пункта.
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