Министры иностранных дел России и Венгрии обсудят текущую ситуацию в Нагорном Карабахе

24 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Будапешт, где встретится с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

В ходе встречи, среди прочего, будет обсуждена ситуация в Нагорном Карабахе.

Как передает Арменпресс, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам официального представителя МИД России, предполагается обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых ранее между президентом России и премьер-министром Венгрии, а также международной проблематики, включая противодействие последствиям пандемии новой коронавирусной инфекции, отношения России с Европейским Союзом, НАТО, ситуации в Украине и в Нагорном Карабахе.