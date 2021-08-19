Боррель назвал события в Афганистане катастрофой, которую не смогли предвидеть разведки

События в Афганистане стали катастрофой для доверия к Западу в мире, и ее не смогли предвидеть западные разведки, заявил в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Выступая на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития, он заявил, что развитие ситуации стало неожиданным и для пришедшего к власти радикального движения "Талибан" (запрещено в России), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это катастрофа и кошмар для афганского народа и для доверия Западу в мире. Где были наши разведки, которые не смогли этого предусмотреть. Я уверен, что даже "Талибан" не мог этого предвидеть", - заявил он.

Запад инвестировал в Афганистан огромные средства, только США тратили на эту страну $300 млн в день на протяжении последних 20 лет, заявил Боррель.

"Мы вложили в Афганистан огромные ресурсы - только США тратили на Афганистан по $3300 млн в день каждый день за последние 20 лет", - заявил он.