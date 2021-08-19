С начала пандемии коронавирусом в Грузии заразились более полумиллиона человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4921. Скончались 58.

Как передает Арменпресс, по данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 501 297 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечился 4 471 человек, а с начала пандемии – 436 977. Скончались 6 590.

За сутки сделано 49 468 тестов, из которых 29 152 на антиген и 20 316 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 9,95%, за последние 14 дней – 10,78%, за последние семь дней – 11,01%.

Прививки сделали 883 570 человек, в том числе за последние сутки – 26 363.

В карантине в настоящее время находятся 79 человек, в стационарах – 7 133, в ковид-гостиницах – 3 555.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.