«Аврора» усиливает присутствие в Арцахе - с целью способствовать укреплению позиций Арцаха на международной арене

Гуманитарная инициатива «Аврора» продолжает расширять программу “«Аврора» для Арцаха” и начала очередной раунд приема заявок от потенциальных участников. Как передает «Арменпресс», сегодня, когда человечество отмечает Всемирный день гуманитарной помощи, инициатива рада объявить об открытии нового офиса в Степанакерте, Арцах, призванного помочь оптимизировать местную гуманитарную работу «Авроры» и усилить ее присутствие в регионе, а также способствовать укреплению позиций Арцаха на международной арене.

Программа “«Аврора» для Арцаха” позволяет Гуманитарной инициативе «Аврора» облегчить положение детей и взрослых, столкнувшихся с тяжелым гуманитарном кризисом после Арцахской (Нагорно-Карабахской) войны 2020 года. Изначально ориентированная на оказание срочной помощи пострадавшим от войны, сегодня программа помогает проектам, способствующим обеспечению долгосрочного социального развития региона. Любая организация, нуждающаяся в помощи на местах и работающая в этой области, может подать заявку на участие в программе.

«Открытие офиса «Авроры» в Степанакерте доказывает, что мы здесь надолго. Десятки местных и международных партнеров присоединились к нашей программе, и очень важно вписать эти проекты в глобальный контекст и связать их с текущей ситуацией в Арцахе. Это не просто офис – это пространство, куда заинтересованные стороны могут прийти и поделиться своим опытом, чтобы все гуманитарные усилия в этом регионе были хорошо скоординированы. Подобная формула сотрудничества может не только помочь Арцаху, но и стать примером для всех в мире», – отметил Рубен Варданян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора». Господин Варданян посетил новый офис в начале этого месяца.

С момента запуска программы помощи Арцаху «Аврора» выделила $1 740 000 на реализацию 80 проектов в Арцахе, осуществляемых совместно с 55 местными и международными партнерами, включая организацию Hayastan All Armenian Fund. Получившие финансирование проекты оказывают срочную гуманитарную помощь народу Арцаха и способствуют долгосрочному социальному развитию региона, и уже изменили к лучшему жизнь более 130 000 человек. Программа “«Аврора» для Арцаха” также предполагает организацию визитов ведущих мировых гуманитарных деятелей, таких как езидский активист Мирза Диннайи и основатель «Врачей без границ» Бернар Кушнер, в Армению и Арцах, где они могут найти новые возможности для помощи местному населению и обеспечить эффективные решения на местах.

“«Аврора» продолжает делать ставку на проекты развития, а новый офис позволит нам оставаться в курсе долгосрочных потребностей местного населения. Мы призываем все организации с проектами, которые улучшают социально-экономические условия жизни перемещенных семей, способствуют развитию профессиональных навыков молодежи, содействуют развитию человеческого капитала или любым иным образом обеспечивают устойчивые изменения к лучшему, подавать заявки на участие в программе. Мы уверены, что это будет способствовать расширению возможностей местных сообществ и нашей родины”, – заявила руководитель программы “«Аврора» для Арцаха” Наринэ Агабалян, возглавившая новый офис.

Заявки от нуждающихся в финансовой поддержке и заинтересованных в участии в программе “«Аврора» для Арцаха” проектов принимаются онлайн до 31 августа 2021 года. Заполненную анкету (на английском или армянском языке) следует отправить по электронной почте на адрес [email protected]. Потенциальные партнеры должны соответствовать указанным выше критериям.

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О Гуманитарной инициативе «Аврора»

Гуманитарная инициатива «Аврора» – это организация, которая ставит перед собой цель найти решения мировых гуманитарных проблем на местах, уделяя особое внимание помощи самым обездоленным. Истоки ее миссии кроются в армянской истории, так как инициатива была создана от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям и стремится преобразовать этот опыт в глобальное движение.

Деятельность «Авроры» основана на универсальной концепции благодарности в действии. Согласно ей, многие люди по всему миру, получившие помощь в тяжелые времена, могут выразить благодарность своим спасителям, оказав похожую поддержку кому-то еще. По мере того как все больше соратников «Авроры» будут присоединяться к этому глобальному движению, оно будет шириться и расти, вовлекая все больше спасителей и, что особенно важно, увеличивая число спасенных.

Инициатива ищет решения острых гуманитарных проблем и дает шанс на новую жизнь тем, кто нуждается в этом больше всех. «Аврора» верна своему принципу – «Мы верим, что даже в самые темные времена наше светлое будущее зависит от тех, кто неустанно стремится оказать другим помощь и подарить им надежду на лучшее» – и потому рада каждому, кто разделяет эту философию.

Рассчитанная на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов) инициатива поощряет основанную на конкретных действиях благотворительность, ориентированную на ощутимые результаты. Этот замысел реализуется через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», “«Аврора» для Арцаха”, движение #AraratChallenge, Диалоги «Аврора», Гранты «Аврора», Сообщество «Аврора», Индекс «Аврора» и инициативу 100 LIVES.

Международная Гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна, который уже привлек тысячи соратников и партнеров. Председатель «Авроры», доктор Том Катена, рассказывает миру о благодарности в действии, опираясь на свой личный опыт в качестве врача, ветерана, гуманитарного деятеля и лауреата премии «Аврора» 2017 года.

Гуманитарная инициатива «Аврора» представлена тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и Благотворительный фонд Гуманитарная инициатива «Аврора» (Ереван, Армения).