Премьер-министр принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета
15:56, 19 Август, 2021
ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян в рамках рабочего визита в Кыргызстан сегодня принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе.
Как сообщает «Арменпресс», Управление информации и по связям с общественностью правительства РА сообщает, что премьер-министра и других премьер-министров стран-членов ЕАЭС встретил председатель (премьер-министр) Кыргызстана Улукбек Марипов в Чолпон-Атинском государственном комплексе. После рукопожатия и совместной фотосъемки глав правительств стран ЕАЭС началось заседание в узком составе.
На заседании обсужден ряд вопросов, касающихся деятельности Союза. Упоминались меры взаимной страховой поддержки государств-членов ЕАЭС, шаги, которые необходимо предпринять для выработки общих подходов к реализации глобальной климатической повестки и т. д.
Работа заседания Межправительственного совета ЕАЭС продолжится завтра, 20 августа, в рамках расширенного заседания, на котором запланировано выступление премьер-министра Никола Пашиняна.
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