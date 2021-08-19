Армия обороны продолжит обеспечивать безопасность Арцаха
15:53, 19 Август, 2021
ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Основной задачей правительства Армении на ближайшие годы должно стать обеспечение безопасности народа Арцаха и мирное и всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в программе действий правительства РА на 2021-2026 годы.
Правительство Республики Армения видит окончательное урегулирование нагорно-карабахского конфликта под руководством сопредседателей Минской группы ОБСЕ путем уточнения окончательного статуса Нагорного Карабаха на основе хорошо известных принципов и элементов, включая право на самоопределение.
«Послевоенное восстановление Арцаха, возрождение экономической жизни, решение социальных проблем перемещенного населения, сохранение культурного и религиозного наследия будут в центре внимания правительства. Будут приложены все усилия для создания достойных, благополучных условий жизни в Арцахе. Правительство достигнет этих целей путем углубления сотрудничества с властями Арцаха, а также путем создания новых стандартов сотрудничества с Арцахом», - говорится в программе.
Отмечается, что Республика Армения и впредь будет гарантом безопасности народа Арцаха, продолжит работу по защите прав народа Арцаха.
«Безопасность Арцаха и народа Арцаха и впредь будет обеспечивать Армия обороны. Присутствие миротворческих сил Российской Федерации в Арцахе - самая надежная гарантия безопасности. Правительство обеспечит создание всех необходимых условий для бесперебойной работы миротворческой миссии. Проведение предметных переговоров в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ имеет ключевое значение для исключительно мирного урегулирования карабахского конфликта», - говорится в программе.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен