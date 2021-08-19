Время в Ереване: 11:07:36,   19 Август

Армия обороны продолжит обеспечивать безопасность Арцаха

Армия обороны продолжит обеспечивать безопасность Арцаха
ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Основной задачей правительства Армении на ближайшие годы должно стать обеспечение безопасности народа Арцаха и мирное и всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в программе действий правительства РА на 2021-2026 годы.

Правительство Республики Армения видит окончательное урегулирование нагорно-карабахского конфликта под руководством сопредседателей Минской группы ОБСЕ путем уточнения окончательного статуса Нагорного Карабаха на основе хорошо известных принципов и элементов, включая право на самоопределение.

«Послевоенное восстановление Арцаха, возрождение экономической жизни, решение социальных проблем перемещенного населения, сохранение культурного и религиозного наследия будут в центре внимания правительства. Будут приложены все усилия для создания достойных, благополучных условий жизни в Арцахе. Правительство достигнет этих целей путем углубления сотрудничества с властями Арцаха, а также путем создания новых стандартов сотрудничества с Арцахом», - говорится в программе.

Отмечается, что Республика Армения и впредь будет гарантом безопасности народа Арцаха, продолжит работу по защите прав народа Арцаха.

«Безопасность Арцаха и народа Арцаха и впредь будет обеспечивать Армия обороны. Присутствие миротворческих сил Российской Федерации в Арцахе - самая надежная гарантия безопасности. Правительство обеспечит создание всех необходимых условий для бесперебойной работы миротворческой миссии. Проведение предметных переговоров в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ имеет ключевое значение для исключительно мирного урегулирования карабахского конфликта», - говорится в программе.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]