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Состоялось заседание Общественного совета при министре обороны Армении

Состоялось заседание Общественного совета при министре обороны Армении
ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 18 августа состоялось очередное заседание Общественного совета при министре обороны Армении. Подведены итоги работы Комитета по рассмотрению жалоб граждан в период летнего призыва 2021 года, обсуждались предстоящие мероприятия Совета. Отмечена эффективность апелляционного процесса, проводимого через комиссию.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и связей с общественностью Министерства обороны РА, в котором уточняется, что в комиссию поступило 133 заявления-жалобы, был дан ход 76 из них, способствуя их справедливому разрешению.

Законные основания для отсрочки получили 23 призывника, из них 22 по состоянию здоровья, 1 по семейным обстоятельствам, 3 признаны непригодными к военной службе, зарегистрированы в запас. Кроме того, приостановлен вопрос призыва 27 призывников, который будет решен при следующем призыве в связи с необходимостью дополнительных медицинских осмотров.

Обсуждая предстоящую деятельность Общественного совета, было решено определить в течение двух недель и представить министру обороны направления и задачи оборонной политики, на которых должны быть сосредоточены усилия Общественного совета для продвижения реформ Вооруженных Сил.
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