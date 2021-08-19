Состоялось заседание Общественного совета при министре обороны Армении
15:41, 19 Август, 2021
ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 18 августа состоялось очередное заседание Общественного совета при министре обороны Армении. Подведены итоги работы Комитета по рассмотрению жалоб граждан в период летнего призыва 2021 года, обсуждались предстоящие мероприятия Совета. Отмечена эффективность апелляционного процесса, проводимого через комиссию.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и связей с общественностью Министерства обороны РА, в котором уточняется, что в комиссию поступило 133 заявления-жалобы, был дан ход 76 из них, способствуя их справедливому разрешению.
Законные основания для отсрочки получили 23 призывника, из них 22 по состоянию здоровья, 1 по семейным обстоятельствам, 3 признаны непригодными к военной службе, зарегистрированы в запас. Кроме того, приостановлен вопрос призыва 27 призывников, который будет решен при следующем призыве в связи с необходимостью дополнительных медицинских осмотров.
Обсуждая предстоящую деятельность Общественного совета, было решено определить в течение двух недель и представить министру обороны направления и задачи оборонной политики, на которых должны быть сосредоточены усилия Общественного совета для продвижения реформ Вооруженных Сил.
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