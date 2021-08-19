В Пакистане произошел взрыв во время религиозного шествия

По меньшей мере три человека погибли и 50 пострадали в четверг при взрыве в пакистанском городе Бахавалнагар (провинция Пенджаб). Как сообщает Арменпресс, oб этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

По его данным, инцидент произошел во время религиозного шествия шиитов. Полиция находится на месте происшествия, а медики оказывают скорую помощь пострадавшим. Ранее агентство сообщало о 30 пострадвших.

О трех погибших также сообщило агентство "Синьхуа".

19 августа в этом году шииты празднуют Ашуру - день скорби по погибшему в VII веке мусульманскому имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда. Ашура приходится на десятый день месяца мухаррам по мусульманскому календарю. В день Ашуры в мечетях и святынях обычно совершаются различные обряды, проходят траурные представления, во время которых воспроизводятся сцены трагической гибели имама Хусейна и его сподвижников. Верующие бьют себя ладонями в грудь или наносят цепями удары по спине.