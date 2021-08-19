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Юные борцы вольного стиля завоевали две медали на чемпионате мира

Юные борцы вольного стиля завоевали две медали на чемпионате мира

ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Молодежная сборная Армении по вольной борьбе завоевала две медали на чемпионате мира по вольной борьбе в Уфе.

Как сообщает «Арменпресс», Лева Геворгян стал серебряным призером в весовой категории до 125 кг, уступив в финальном поединке Али Мохаммадбрагиму Акбарпуркорду из Ирана. Перед финалом Лева Геворгян одержал 3 уверенные победы. Начиная отборочный раунд, он сначала обыграл Шаба Уборняка из Венгрии со счетом 10: 0, затем победил Кумара Анируд из Индии со счетом 4:0 и в полуфинале с Айдыном Ахмедовым из Азербайджана со счетом 10: 0.

Манвел Хндзрцян также стал бронзовым призером в весовой категории 57 кг. В борьбе за 3-е место он победил Абдумалика Карачева (Кыргызстан) со счетом 6:2. В чемпионате в составе молодежной вольной борьбы Армении также приняли участие Л. Микаелян (61 кг), Давид Маргарян (65 кг), Нарек Арутюнян (70 кг), Армен Мусикян (74 кг), Сергей Саркисян (92 кг).

Борцы греко-римского стиля начнут бой 20 августа. На соревнования вышли 10 борцов из молодежной сборной Армении: Гарник Оганесян (55 кг), Сурен Агаджанян (60 кг), Горг Сукиасян (63 кг), Саак Оганесян (67 кг), Шант Хачатрян (72 кг), Самвел Григорян ( 77 кг), Карен Хачатрян (82 кг), Виген Назарян (87 кг), Айк Хлоян (97 кг) и Размик Курдян (130 кг).


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