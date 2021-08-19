Юные борцы вольного стиля завоевали две медали на чемпионате мира

ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Молодежная сборная Армении по вольной борьбе завоевала две медали на чемпионате мира по вольной борьбе в Уфе.



Как сообщает «Арменпресс», Лева Геворгян стал серебряным призером в весовой категории до 125 кг, уступив в финальном поединке Али Мохаммадбрагиму Акбарпуркорду из Ирана. Перед финалом Лева Геворгян одержал 3 уверенные победы. Начиная отборочный раунд, он сначала обыграл Шаба Уборняка из Венгрии со счетом 10: 0, затем победил Кумара Анируд из Индии со счетом 4:0 и в полуфинале с Айдыном Ахмедовым из Азербайджана со счетом 10: 0.

Манвел Хндзрцян также стал бронзовым призером в весовой категории 57 кг. В борьбе за 3-е место он победил Абдумалика Карачева (Кыргызстан) со счетом 6:2. В чемпионате в составе молодежной вольной борьбы Армении также приняли участие Л. Микаелян (61 кг), Давид Маргарян (65 кг), Нарек Арутюнян (70 кг), Армен Мусикян (74 кг), Сергей Саркисян (92 кг).

Борцы греко-римского стиля начнут бой 20 августа. На соревнования вышли 10 борцов из молодежной сборной Армении: Гарник Оганесян (55 кг), Сурен Агаджанян (60 кг), Горг Сукиасян (63 кг), Саак Оганесян (67 кг), Шант Хачатрян (72 кг), Самвел Григорян ( 77 кг), Карен Хачатрян (82 кг), Виген Назарян (87 кг), Айк Хлоян (97 кг) и Размик Курдян (130 кг).