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Артак Бегларян принял руководство Союза банков Армении

Артак Бегларян принял руководство Союза банков Армении
ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 19 августа Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян принял делегацию Союза банков Армении во главе с исполнительным директором Сейраном Саркисяном.

Как сообщает «Арменпресс», отдел информации и общественных связей аппарата государственного министра Республики Арцах сообщил, что Артак Бегларян считает миссию Союза банков Армении близкой к Арцаху, подчеркнув, что Арцах сейчас больше как никогда, нуждается в поддержке всех армян не только на словах, но и частыми визитами.

Исполнительный директор Союза банков Армении Сейран Саргсян подчеркнул, что этот визит отмечен еще одним конкретным примером сотрудничества с системой образования, о чем свидетельствует оснащение 15 учебных заведений компьютерной техникой. С. Саргсян заверил, что поддержка в сфере образования Арцаха будет постоянной.

Государственный министр А. Бегларян, выразив благодарность за поддержку, оказываемую ряду школ, упомянул возможные направления дальнейшего сотрудничества, в том числе усилия, направленные на повышение финансовой грамотности населения.
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