Артак Бегларян принял руководство Союза банков Армении
15:25, 19 Август, 2021
ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 19 августа Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян принял делегацию Союза банков Армении во главе с исполнительным директором Сейраном Саркисяном.
Как сообщает «Арменпресс», отдел информации и общественных связей аппарата государственного министра Республики Арцах сообщил, что Артак Бегларян считает миссию Союза банков Армении близкой к Арцаху, подчеркнув, что Арцах сейчас больше как никогда, нуждается в поддержке всех армян не только на словах, но и частыми визитами.
Исполнительный директор Союза банков Армении Сейран Саргсян подчеркнул, что этот визит отмечен еще одним конкретным примером сотрудничества с системой образования, о чем свидетельствует оснащение 15 учебных заведений компьютерной техникой. С. Саргсян заверил, что поддержка в сфере образования Арцаха будет постоянной.
Государственный министр А. Бегларян, выразив благодарность за поддержку, оказываемую ряду школ, упомянул возможные направления дальнейшего сотрудничества, в том числе усилия, направленные на повышение финансовой грамотности населения.
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