Армения готова нормализовать отношения с Турцией без предусловий
15:03, 19 Август, 2021
ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Раздел внешней политики программы правительства РА касается вопроса нормализации отношений с Турцией.
Как сообщает «Арменпресс», в программе говорится, что Армения как в прошлом, так и сегодня готова приложить усилия для нормализации отношений с Турцией.
«Отсутствие дипломатических отношений между Арменией и Турцией, закрытые границы, а также открытое участие Турции в 44-дневной войне отрицательно сказываются на мире и устойчивом развитии в регионе. Армения всегда была готова к нормализации отношений с Турцией без предварительных условий, что отвечает интересам стабильности, безопасности и экономического развития в регионе. Сегодня Республика Армения готова приложить усилия для нормализации отношений с Турцией. Двигаясь вперед без предварительных условий, стороны должны работать вместе, чтобы создать атмосферу взаимного доверия, чтобы постепенно установить нормальные отношения», - говорится в программе.
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