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На улицы Риги вышли несколько тысяч протестующих против обязательной вакцинации

На улицы Риги вышли несколько тысяч протестующих против обязательной вакцинации

Несколько тысяч человек собрала акция протеста "против принудительной вакцинации" от коронавируса, прошедшая в среду в центре Риги. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство BNS.

По информации агентства, акция стартовала у памятника Свободы, затем протестующие переместились к основному месту сбора - Рижскому замку (резиденции президента).

" У Рижского замка сначала собралась пара сотен людей, но к официальному началу акции около 20:00 их количество уже составило несколько тысяч (...) Количество людей, собравшихся на пикет в центре Риги, превысило максимальное количество, разрешенное в настоящее время, поэтому протестующих контролировало большое число полицейских, а вокруг замка были уставлены заграждения. Участники пикета не соблюдали ни дистанцию два метра, ни требование пользоваться маскам, как того требуют действующие эпидемиологические правила", - передает BNS.

Отмечается, что во время акции были выявлены многочисленные нарушения среди протестующих - несоблюдение мер эпидемиологической безопасности, нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте, действия хулиганского характера, умышленное повреждение имущества, а также нападение на сотрудника полиции (в отношении последнего правонарушителя начат уголовный процесс).

Ранее кабинет министров Латвии постановил, что вакцинация станет обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях. Работодателей наделят правом увольнять, отстранять или переводить на другие должности сотрудников, которые не получат COVID-сертификат о перенесенной болезни или вакцинации.


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