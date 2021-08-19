Процесс разблокировки не может происходить за счет интересов безопасности Армении и Арцаха: Государственная программа
14:21, 19 Август, 2021
ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Углубление или нормализация отношений с соседними странами станет одним из важных направлений внешней политики правительства Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в плане действий правительства РА на 2021-2026 годы.
Утверждается, что установление мира в регионе - это долгосрочная стратегия правительства. «Усиление враждебности представляет собой угрозу стабильности и безопасности региона. Преодоление враждебности может быть в центре повестки дня региональной внешней политики. Разблокирование должно быть одним из приоритетов внешней политики Армении. В то же время этот процесс не может происходить за счет безопасности и жизненных интересов Армении и Арцаха», - говорится в программе.
Отмечается, что внешнеполитические усилия правительства по разблокированию региона, если они будут конструктивными со стороны других участников, приведут к созданию атмосферы мирного и взаимовыгодного сосуществования в регионе. С этой точки зрения ключевой является полная и безоговорочная реализация шагов, предусмотренных трехсторонними заявлениями, подписанными главами Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджанской Республики 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.
Правительство убеждено, что установление и/или развитие нормальных отношений с соседними странами является ключом к прочному миру, стабильности, безопасности и экономическому развитию в регионе. Демаркация границ с Грузией и с Азербайджанской Республикой будет иметь важное значение для развития стабильной региональной среды.
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