Процесс разблокировки не может происходить за счет интересов безопасности Армении и Арцаха: Государственная программа







Утверждается, что установление мира в регионе - это долгосрочная стратегия правительства. «Усиление враждебности представляет собой угрозу стабильности и безопасности региона. Преодоление враждебности может быть в центре повестки дня региональной внешней политики. Разблокирование должно быть одним из приоритетов внешней политики Армении. В то же время этот процесс не может происходить за счет безопасности и жизненных интересов Армении и Арцаха», - говорится в программе.



Отмечается, что внешнеполитические усилия правительства по разблокированию региона, если они будут конструктивными со стороны других участников, приведут к созданию атмосферы мирного и взаимовыгодного сосуществования в регионе. С этой точки зрения ключевой является полная и безоговорочная реализация шагов, предусмотренных трехсторонними заявлениями, подписанными главами Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджанской Республики 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.



Правительство убеждено, что установление и/или развитие нормальных отношений с соседними странами является ключом к прочному миру, стабильности, безопасности и экономическому развитию в регионе. Демаркация границ с Грузией и с Азербайджанской Республикой будет иметь важное значение для развития стабильной региональной среды. ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Углубление или нормализация отношений с соседними странами станет одним из важных направлений внешней политики правительства Армении. Как сообщает «Арменпресс» , об этом говорится в плане действий правительства РА на 2021-2026 годы.Утверждается, что установление мира в регионе - это долгосрочная стратегия правительства. «Усиление враждебности представляет собой угрозу стабильности и безопасности региона. Преодоление враждебности может быть в центре повестки дня региональной внешней политики. Разблокирование должно быть одним из приоритетов внешней политики Армении. В то же время этот процесс не может происходить за счет безопасности и жизненных интересов Армении и Арцаха», - говорится в программе.Отмечается, что внешнеполитические усилия правительства по разблокированию региона, если они будут конструктивными со стороны других участников, приведут к созданию атмосферы мирного и взаимовыгодного сосуществования в регионе. С этой точки зрения ключевой является полная и безоговорочная реализация шагов, предусмотренных трехсторонними заявлениями, подписанными главами Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджанской Республики 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.Правительство убеждено, что установление и/или развитие нормальных отношений с соседними странами является ключом к прочному миру, стабильности, безопасности и экономическому развитию в регионе. Демаркация границ с Грузией и с Азербайджанской Республикой будет иметь важное значение для развития стабильной региональной среды.