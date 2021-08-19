В мире от последствий COVID-19 умерли 4,4 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга составило 209 308 033. Как передает Арменпресс, об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 393 014 человек. При этом выздоровели около 188,25 млн человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 37 155 127 инфицированных COVID-1, а число скончавшихся выросло до 624 253. Выздоровели более 30,34 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 332 258,число умерших от последствий заражения составило 433 049, выздоровели более 31,5 млн человек.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 457 897 заболевших, умерли 571 662 человека, а выздоровели более 19,3 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 565,2. В США на 1 млн жителей умерли 1 925 человек, в Индии - 310, в Бразилии - 2 668.