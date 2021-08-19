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Единственно приемлемый вариант для Арцаха - возобновление переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ: Спикер НС Арцаха

Единственно приемлемый вариант для Арцаха - возобновление переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ: Спикер НС Арцаха
ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 19 августа спикер Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян встретился с группой членов фракции «Свободная родина - ОГС».

Как сообщает «Арменпресс», Управление по связям с общественностью и прессой Национального Собрания Республики Арцах сообщает, что были обсуждены вопросы, связанные со статусом Арцаха и региональными проблемами.

Глава парламента подчеркнул, что в нынешних реалиях интересы партии должны быть подчинены национальным целям.

«Необходимо активизировать усилия по признанию Арцаха. Возобновление переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ - единственный приемлемый вариант для Арцаха», - сказал он.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные с развитием межпарламентских связей.
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