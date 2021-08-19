ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян встретился с Президентом Кыргызстана Садиром Жапаровым.



Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра РА Мане Геворгян.



«Премьер-министр Никол Пашинян находится с рабочим визитом в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. В рамках визита премьер-министр Никол Пашинян встретился с президентом Кыргызстана Садиром Жапаровым», - написала Геворгян.