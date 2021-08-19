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Турция нанесла очередной авиаудар по курдским позициям в Ираке

Турция нанесла очередной авиаудар по курдским позициям в Ираке
ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Турецкие вооруженные силы нанесли очередной авиаудар по боевикам Курдской рабочей партии (РКК), базирующимся в Синджаре на северо-западе Ирака.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу".

10 боевиков РКК погибли в результате действий вооруженных сил Турции.
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