При стрельбе во Франции погиб подросток, сообщили СМИ

Один несовершеннолетний погиб, двое пострадали при стрельбе в Марселе на юге Франции в среду вечером. Как передает Арменпресс, об этом сообщило издание Provence.

Инцидент произошел после 22:30 в квартале Сен-Бартелеми в 14-ом округе Марселя.

В результате стрельбы погиб 14-летний подросток. Еще двое несовершеннолетних, в том числе 14-летний подросток и 8-летний ребенок, получили небольшие ранения.

"Предположительно, нападение совершили два человека на мотоцикле, вооруженные, как минимум, одним автоматом типа Калашникова, которые открыли огонь на улице", - сообщили агентству Франс Пресс в прокуратуре.

По данным агентства, подозреваемым удалось скрыться.

О причинах стрельбы не сообщается.