Вакцинация способна помочь при заражении "дельта"-штаммом коронавируса. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

"Совершенно точно, что вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого течения заболевания и смертей от варианта "дельта", — сказала она во время онлайн-брифинга. В свою очередь, эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове указала на то, что даже в странах с высоким уровнем вакцинации "дельта" циркулирует, скорее, среди непривитых, а также там, где не соблюдаются меры предосторожности.

При этом Сваминатан добавила, что необходимости в дополнительных дозах вакцины нет. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение штамма "дельта" опережает меры, которые принимает мировое сообщество.

"В каждой стране горячие точки госпитализации и смерти находятся там, где наблюдается низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения", — сказал он.

"Дельта"-штамм коронавируса SARS-CoV-2 — один из вариантов возбудителя COVID-19. Он впервые был обнаружен и описан в Индии. Вариант отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).