В личном первенстве Европы по шахматам у Армении 5 участников
11:33, 19 Август, 2021
ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В личном первенстве Европы по шахматам среди мужчин будет 5 участников.
Как сообщает «Арменпресс», Армению на индивидуальном чемпионате Европы по шахматам среди мужчин, который пройдет в исландском Рейкьявике, будут представлять Габриэль Саркисян, Айк Мартиросян, Оганес Габузян, Роберт Оганесян и Самвел Тер-Саакян.
Личный чемпионат Европы по шахматам стартует 26 августа.
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