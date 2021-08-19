В личном первенстве Европы по шахматам у Армении 5 участников







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Личный чемпионат Европы по шахматам стартует 26 августа. ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В личном первенстве Европы по шахматам среди мужчин будет 5 участников.Как сообщает «Арменпресс» , Армению на индивидуальном чемпионате Европы по шахматам среди мужчин, который пройдет в исландском Рейкьявике, будут представлять Габриэль Саркисян, Айк Мартиросян, Оганес Габузян, Роберт Оганесян и Самвел Тер-Саакян.Личный чемпионат Европы по шахматам стартует 26 августа.