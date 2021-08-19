Талибы издали декларацию по случаю Дня независимости Афганистана

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) в пятницу издало декларацию по случаю Дня независимости Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом в Twitter сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

Он разместил в сообщении в своем аккаунте ссылку на документ с припиской, что это "Декларация Исламского Эмирата Афганистан по случаю 102-й годовщины независимости страны от британского владычества". Сам документ пока не открывается.