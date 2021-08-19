МВФ приостановил помощь Афганистану

Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что приостанавливает помощь Афганистану из-за отсутствия ясности со статусом руководства страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В настоящее время отсутствует ясное понимание в международном сообществе относительно признания правительства Афганистана, вследствие чего страна не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ", - сказано в заявлении фонда.

На следующей неделе МВФ должен был перечислить Афганистану порядка 400 миллионов долларов помощи.

Мировое сообщество пока не признало движение "Талибан"* легитимным руководством Афганистана.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"* признано в РФ террористическим и запрещено) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".

В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.