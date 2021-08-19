В Армении продолжает расти число новых случаев COVID-19: подтверждено 559 новых случаев заболевания
11:10, 19 Август, 2021
ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 19 августа в Армении подтверждено 559 новых случаев заболевания, 216 граждан выздоровели, зарегистрировано 11 смертей. 7219 тестов были выполнены за один день. Таким образом, общее количество тестов достигло 1 461 464.
Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.
В целом, подтверждено 236 234 случая заболевания коронавирусом, из которых 223 443 случая выздоровления и 4727 случаев смерти. В настоящее время лечение от коронавируса проходят 6923 пациента.
Накануне зарегистрировано 2 случая смерти, когда пациент переболел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких дел - 1141.
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