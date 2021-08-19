Reuters: членам бывших администраций предложат должности в новом правительстве Афганистана
10:52, 19 Август, 2021
Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) предложит некоторым членам прежних администраций Афганистана должности в новом правительстве. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя талибов.
По его словам, сейчас между лидерами движения и бывшими руководителями страны ведутся консультации. Отмечается, что женщинам также будет предложено принимать участие в работе новой администрации.
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