Время в Ереване: 11:07:36,   19 Август

Reuters: членам бывших администраций предложат должности в новом правительстве Афганистана

Reuters: членам бывших администраций предложат должности в новом правительстве Афганистана

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) предложит некоторым членам прежних администраций Афганистана должности в новом правительстве. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя талибов.

По его словам, сейчас между лидерами движения и бывшими руководителями страны ведутся консультации. Отмечается, что женщинам также будет предложено принимать участие в работе новой администрации.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]