Армен Григорян освобожден от должности замминистра иностранных дел и назначен секретарем Совета безопасности







Другим решением премьер-министра Армен Григорян освобожден от должности заместителя министра иностранных дел РА.



14 июля 2021 года Армен Григорян был освобожден от должности секретаря Совета безопасности и назначен заместителем министра иностранных дел Республики Армения. До назначения Арарата Мирзояна министром иностранных дел Армен Григорян исполнял обязанности министра иностранных дел. ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Решением Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна Армен Григорян назначен секретарем Совета безопасности. Как сообщает «Арменпресс» , решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства РА e-gov.am.Другим решением премьер-министра Армен Григорян освобожден от должности заместителя министра иностранных дел РА.14 июля 2021 года Армен Григорян был освобожден от должности секретаря Совета безопасности и назначен заместителем министра иностранных дел Республики Армения. До назначения Арарата Мирзояна министром иностранных дел Армен Григорян исполнял обязанности министра иностранных дел.