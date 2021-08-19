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Армен Григорян освобожден от должности замминистра иностранных дел и назначен секретарем Совета безопасности

Армен Григорян освобожден от должности замминистра иностранных дел и назначен секретарем Совета безопасности
ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Решением Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна Армен Григорян назначен секретарем Совета безопасности. Как сообщает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства РА e-gov.am.

Другим решением премьер-министра Армен Григорян освобожден от должности заместителя министра иностранных дел РА.

14 июля 2021 года Армен Григорян был освобожден от должности секретаря Совета безопасности и назначен заместителем министра иностранных дел Республики Армения. До назначения Арарата Мирзояна министром иностранных дел Армен Григорян исполнял обязанности министра иностранных дел.
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