На воинском посту обнаружены тела трех армянских военнослужащих с огнестрельными ранениями
10:17, 19 Август, 2021
ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 19 августа, около 02:15, на боевом опорном пункте N-ской воинской части ВС Армении, расположенном в юго-восточном направлении, обнаружены тела рядовых Мурада Ашотовича Мурадяна, 2002 г.р., Левона Рафаеловича Арутюняна, 2002 г.р. и Гора Артаковича Саакяна 2002 г.р. с огнестрельными ранениями.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей Минобороны РА.
Министерство обороны РА разделяет горечь утраты и выражает поддержку членам семей, родственникам и близким погибших военнослужащих.
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