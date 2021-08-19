На воинском посту обнаружены тела трех армянских военнослужащих с огнестрельными ранениями

ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 19 августа, около 02:15, на боевом опорном пункте N-ской воинской части ВС Армении, расположенном в юго-восточном направлении, обнаружены тела рядовых Мурада Ашотовича Мурадяна, 2002 г.р., Левона Рафаеловича Арутюняна, 2002 г.р. и Гора Артаковича Саакяна 2002 г.р. с огнестрельными ранениями.



Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей Минобороны РА.

Министерство обороны РА разделяет горечь утраты и выражает поддержку членам семей, родственникам и близким погибших военнослужащих.