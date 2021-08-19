Правительство обещает вести бескомпромиссную борьбу с коррупцией
09:53, 19 Август, 2021
ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Правительство Республики Армения заявляет, что коррупция продолжает оставаться проблемой для создания правового, безопасного, экономически развитого, демократического государства.
Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в плане действий правительства РА на 2021-2026 годы.
Отмечается, что правительство настроено бороться с коррупцией с привлечением всех заинтересованных сторон, окончательно искоренив все проявления коррупции.
«У правительства достаточно политической воли, чтобы добиться успеха в процессе борьбы с коррупцией, и для того, чтобы превратить эту волю в реальный результат, оно продолжит работу по созданию и развитию институциональной системы противодействия коррупции», - говорится в программе.
Правительство продолжит оказывать Комиссии по предупреждению коррупции помощь в эффективном выполнении ее функций с точки зрения разработки законодательства, обеспечения необходимых инструментов и материально-технических требований.
Ожидается, что Антикоррупционный комитет и Антикоррупционный суд заработают в максимально короткие сроки. Вновь созданные органы по борьбе с коррупцией будут укомплектованы профессионально квалифицированным персоналом, отобранным на основе заслуг, и будут обеспечены инфраструктурным и логистическим оборудованием. Благодаря деятельности Антикоррупционного комитета Антикоррупционный суд повысит эффективность расследования дел о раскрытии коррупционных преступлений.
Утверждается, что правительство намерено вернуть собственность незаконного происхождения государству, поэтому оно будет продолжать разрабатывать структуры для конфискации собственности незаконного происхождения, чтобы поддерживать их эффективное использование на практике.
В борьбе с административной коррупцией правительство разрабатывает политику, основанную на оценке рисков. Соответственно, Правительство намерено провести комплексную оценку коррупционных рисков на государственном и местном уровнях и разработать на ее основе планы действий. Риски коррупции в сфере государственных услуг будут минимизированы. Для оценки эффективности реализуемых программ будут разработаны механизмы мониторинга антикоррупционных программ, чтобы иметь проверенную антикоррупционную политику.
Отмечается, что борьба с коррупцией должна стать частью системы ценностей: граждане должны лично развивать поведение по отрицанию коррупции и борьбе с ней. Власти понимают, что культуру нетерпимости к коррупции нужно прививать с детства. Поэтому предметные программы по антикоррупционному просвещению будут включены во все сферы образования.
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