Правительство Армении будет стимулировать рождаемость

ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Правительство приступит к разработке новой стратегии улучшения демографической ситуации в Армении и плана действий на 2021-2026 годы, который создаст предпосылки для обеспечения стабильного роста рождаемости в ближайшие годы, а в долгосрочной перспективе - значительного роста. в населении республики.



Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в плане действий правительства РА на 2021-2026 годы.



В контексте улучшения демографической ситуации будет разработан законопроект, в котором будут четко прописаны льготы при рождении и социальные гарантии для многодетных семей, в том числе предоставление финансовой поддержки в размере 50 000 драмов в месяц семьям при рождении 3-го и более детей до их достижения 6-летнего возраста.



В рамках программы круг получателей пособия по уходу за ребенком до 2 лет будет расширен за счет неработающих матерей вне зависимости от места их регистрации (проживания).



В программе также отмечено, что работа родителей с детьми будет улучшена, будут реализованы меры по поддержке ухода за детьми, будут поддерживаться молодые сельские семьи с детьми, в том числе целевые программы государственной поддержки, направленные на приносящую доход деятельность, и целевые программы. разработан для репатриированных семей.

В программе также , что будет улучшена работа родителей, имеющих детей, и мероприятия, содействующие совмещению ухода за ребенком, будут реализованы целевые программы по содействию молодым и имеющим детей сельским семьям, в том числе нацеленные на прибыльную деятельность программы государственной поддержки, а также будут разработаны целевые программы и для семей репатриантов.