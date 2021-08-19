Власти США с 14 августа эвакуировали из Афганистана почти 6 тыс. человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

"С момента последнего обновления, которое было распространенно вчера [во вторник] вечером, военные США эвакуировали примерно 1,8 тыс. человек десятью самолетами C-17. С 14 августа мы эвакуировали почти 6 тыс. человек", - сказал чиновник, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.

Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.