Европейские индексы - 18-08-21

МОСКВА, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.28% и составил 15965.97 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.73% и составил 6770.11 пункта, британский FTSE снизился на 0.16% и составил 7169.32 пункта, а российский RTSI снизился на 0.86% и составил 1675.21 пункта.