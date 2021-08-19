Цены на цветные металлы - 18-08-21

ЛОНДОН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 18 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.79% и составила 2571.50 долларов США, цена на медь снизилась на 2.15% и составила 9168.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.22% и составила 2308.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.33% и составила 19012.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.09% и составила 35455.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.61% и составила 2994.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.36% и составила 42770.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 0.24% и составила 52300.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.