Министры  здравоохранения  РА  и   РФ   обсудили  поставку  российских вакцин  в Армению

Министр здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в ходе телефонного разговора обсудил вопрос поставок российских вакцин против COVID-19 в Армению.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Согласно источнику, министры, помимо вопросов, связанных с сотрудничеством в борьбе с новым коронавирусом, обсудили также проведение Российско-Армянского форума здоровья в России в 2021 году.

Стороны подчеркнули высокий уровень сотрудничества между Россией и Арменией по всем актуальным вопросам здравоохранения.