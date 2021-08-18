Министры здравоохранения РА и РФ обсудили поставку российских вакцин в Армению
Министр здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в ходе телефонного разговора обсудил вопрос поставок российских вакцин против COVID-19 в Армению.
Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Согласно источнику, министры, помимо вопросов, связанных с сотрудничеством в борьбе с новым коронавирусом, обсудили также проведение Российско-Армянского форума здоровья в России в 2021 году.
Стороны подчеркнули высокий уровень сотрудничества между Россией и Арменией по всем актуальным вопросам здравоохранения.
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