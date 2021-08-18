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Министры  здравоохранения  РА  и   РФ   обсудили  поставку  российских вакцин  в Армению

Министры  здравоохранения  РА  и   РФ   обсудили  поставку  российских вакцин  в Армению

Министр здравоохранения Республики Армения   Анаит Аванесян и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в ходе телефонного разговора обсудил вопрос поставок российских вакцин против COVID-19 в Армению. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации.

Согласно  источнику, министры, помимо вопросов, связанных с сотрудничеством в борьбе с новым коронавирусом, обсудили также  проведение Российско-Армянского форума здоровья в России в 2021 году. 

Стороны подчеркнули высокий уровень сотрудничества между Россией и Арменией по всем актуальным вопросам здравоохранения.


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