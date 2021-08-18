ВС  РА  готовы  отразить  любую  провокационную  акцию,  организованную Алиевым

Президент Азербайджана может говорить все, что хочет, но эти заявления не имеют ничего общего с реальностью.

Как передает Арменпресс, об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РА - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-майор Эдвард Асрян, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева от 17 августа о его претензиях на Сев лич, Сюник и другие территории Армении.

«Это искаженная история, информация, которая не является для нас основанием. Его заявления лишь повышают нашу бдительность. Мы готовы дать отпор любой провокационной акции, организованной им на наших позициях, в пределах наших границ - вопреки его политическим заявлениям», - подчеркнул замначальника Генштаба.

Эдвард Асрян в Национальном Собрании принял участие в закрытом обсуждении с представителями фракций, которое было посвящено оперативно-тактической ситуации на армяно-азербайджанской границе.