МИД   ОАЭ  подтвердил  пребывание  в  ОАЭ  бывшего  президента Афганистана  Ашрафа  Гани

Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в стране

Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение МИД ОАЭ.

Согласно источнику, ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью «по гуманитарным соображениям».

Ситуация в Афганистане резко обострилась, особенно в первой декаде августа. 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.