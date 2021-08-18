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МИД   ОАЭ  подтвердил  пребывание  в  ОАЭ  бывшего  президента Афганистана  Ашрафа  Гани

МИД   ОАЭ  подтвердил  пребывание  в  ОАЭ  бывшего  президента Афганистана  Ашрафа  Гани

Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в стране

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает агентство  РИА Новости  со ссылкой на сообщение МИД ОАЭ.

Согласно источнику, ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью «по гуманитарным соображениям».

Ситуация в Афганистане резко обострилась, особенно в первой декаде августа. 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.


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