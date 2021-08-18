ГСЧС  МВД  Арцаха  обнаружила  в  районе  Джракана   останки   еще  6  армянских  военнослужащих

18 августа Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха провела поиск останков пропавших без вести и погибших военнослужащих одним спасательным отрядом в Джраканском (Джебраильском) районе. В результате этих работ было найдено еще 6 останков .

Об этом Арменпресс сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

«Спасатели эвакуировали тела армянских военнослужащих и доставили их в ГНКО «Степанакертское бюро судебно-медицинской экспертизы». Их личности будут идентифицированы в Армении после судебно-медицинской экспертизы.

Таким образом, в результате обыска, проведенного после прекращения огня, с оккупированных территорий Арцаха было эвакуировано 1642 останков», - говорится в сообщении.