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ГСЧС  МВД  Арцаха  обнаружила  в  районе  Джракана   останки   еще  6  армянских  военнослужащих

ГСЧС  МВД  Арцаха  обнаружила  в  районе  Джракана   останки   еще  6  армянских  военнослужащих

18 августа Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха провела поиск останков  пропавших без вести и погибших  военнослужащих одним спасательным отрядом в Джраканском (Джебраильском) районе. В результате этих работ было найдено еще 6 останков . 

Об этом  Арменпресс сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

«Спасатели эвакуировали тела армянских военнослужащих и доставили их в ГНКО «Степанакертское бюро судебно-медицинской экспертизы». Их личности будут идентифицированы в Армении после судебно-медицинской экспертизы. 

Таким образом, в результате обыска, проведенного после прекращения огня, с оккупированных территорий Арцаха было эвакуировано 1642 останков», - говорится в сообщении.


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