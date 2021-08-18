Правительство выступило с законодательной инициативой по совершенствованию системы обжалования процедуры закупок

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Исполнительная власть одобрила Программу правительства, которая в установленные Конституцией сроки будет представлена в Национальное Собрание.

Премьер-министр Никол Пашинян представил Программу правительства, отметив, что она основана на предвыборной программе партии “Гражданский договор” на внеочередных парламентских выборах, взятые перед гражданами Армении в ходе избирательной кампании обязательства, данные им предвыборные обещания и Стратегию преобразования Армении до 2050 года.

Программа правительства включает следующие компоненты: безопасность и внешняя политика, экономика, развитие инфраструктуры, развитие человеческого капитала, право и правосудие, институциональное развитие. После одобрения Программы правительства Национальным Собранием исполнительная власть в трехмесячный срок утвердит пятилетнюю план деятельности правительства.

Правительство приняло решение об утверждении законопроектов “О внесении изменений и дополнений в закон «О закупках»”, “О внесении изменений в закон «Об органах системы государственного управления»”, “О внесении изменений и дополнений в закон «О государственных пошлинах»” и “О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Армения” и их представлении в установленном порядке в Национальное Собрание Республики Армения.

Разработка проектов осуществлена в рамках третьего этапа реформ системы закупок. Министр финансов Тигран Хачатрян отметил, что пакет законопроектов направлен на урегулирование двух вопросов, связанных с процедурами закупок. Первое - это изменение системы обжалования закупок для приведения ее в соответствие с процедурами обжалования в рамках Соглашения о государственных закупках Всемирной торговой организации и принятых в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС обязательств. Второй вопрос касается гармонизации существующих в Армении процедур закупок, параллельно действующих национальных процедур закупок и осуществляемых в рамках предоставляемых международными финансовыми организациями средств и на основании установленных этими организациями процедур. Ожидается, что в результате урегулирования будет создана эффективная система рассмотрения жалоб с институциональной точки зрения и в плане применимости, а также закупки в рамках программ внешней поддержки будут проводиться в соответствии с национальными процедурами.