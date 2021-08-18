ВС  контролируют  границы  страны. В  НС  состоялось  закрытое обсуждение ситуации  на  границе  

В Национальном Собрании состоялось закрытое обсуждение ситуации на границе, в котором принял участие представитель Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения.

Как передает Арменпресс, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РА, заместитель начальника Генштаба генерал-майор Эдуард Асрян сообщил журналистам в Национальном Собрании, что в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, как о ситуации на восточной зоне границы, так и об оперативно-тактической обстановке на направлении Ерасх-Садарак.

«Я представил членам фракций, какова ситуация сейчас. Могу констатировать, что в сложившейся оперативно-тактической обстановке Вооруженные силы стоят на своих позициях, давая достойный ответ на ряд провокационных действий противника, и если в нашем обществе распространяется информация, что мы несем потери, а противник - нет, то должен сказать, что это не так, это не соответствует действительности. У противника также есть потери - человеческие, как необратимые, так и санитарные. Мы контролируем наши границы. Мы с честью выполним задачи, поставленные перед Вооруженными силами и нашей армией», - сказал Эдуард Асрян.

Блок «Айастан» в лице руководителя фракции Национального Собрания, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна на заседании 17 августа предложил обсудить приграничную ситуацию в закрытом или открытом режиме с учетом сохраняющейся напряженности, все новые инциденты и получаемую противоречивую информацию.