Хакеры  в  США  украли  данные  более  чем   40 миллионов клиентов  T-Mobile

Американский оператор связи T-Mobile объявил, что хакеры украли данные более 40 миллионов действующих и потенциальных пользователей.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Wall Street Journal со ссылкой на сообщение компании.

Согласно источнику, T-Mobile сообщил, что украденные данные включали имена клиентов, даты рождения и номера социального страхования, информацию о водительских правах.

«Примечательно, что номера телефонов, банковские счета, пин-коды, пароли или финансовая информация существующих или потенциальных клиентов в этих файлах не были указаны», - говорится в заявлении T-Mobile.