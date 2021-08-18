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Хакеры  в  США  украли  данные  более  чем   40 миллионов клиентов  T-Mobile

Хакеры  в  США  украли  данные  более  чем   40 миллионов клиентов  T-Mobile

Американский оператор связи T-Mobile объявил, что хакеры украли данные более 40 миллионов действующих и потенциальных пользователей. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Wall Street Journal со ссылкой на сообщение компании.

Согласно источнику, T-Mobile сообщил, что украденные данные включали имена клиентов, даты рождения и номера социального страхования, информацию о водительских правах.

«Примечательно, что номера телефонов, банковские счета, пин-коды, пароли или финансовая информация существующих или потенциальных клиентов в этих файлах не были указаны», - говорится в заявлении T-Mobile.


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