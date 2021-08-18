Правительство  открыто  к  обсуждению темы конституционных  поправок  с различными  кругами

Необходимо провести дискуссии с различными кругами по теме конституционных изменений, чтобы понять, нужно ли менять систему правления или нет.

Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства.

Премьер-министр отметил, что тема конституционных поправок сформулирована в программе правительства как возможность для открытого обсуждения.

«Много говорится о том, следует ли нам менять систему правления в стране или нет, но мы должны идти по пути определенных реформ в системе управления. Мы исходим из того, что мы должны проводить обсуждения с различными политическими и общественными кругами. Конечно, позиция правящей политической силы как силы, получившей вотум доверия народа, будет здесь очень важна, но это не должно быть единственным фактором, который повлияет на это решение», - сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул: нельзя отрицать наличие проблем в конституционных структурах, он упомянул о событиях последних 7-8 месяцев, в частности, о попытке военного переворота, когда ситуация вокруг начальника Генштаба не была окончательно урегулирована почти месяц.

«Означает ли это, что мы должны менять систему управления или нет? Ответ на этот вопрос нужно искать в более подробных обсуждениях. Мы должны быть готовы к тому, что общественный консенсус не будет сформирован, и мы должны пойти по пути поиска наиболее рациональных решений», - заключил Пашинян.